«Тёмные силы ждут оплошности». Народные запреты 25 мая: почему нельзя оставлять грязную посуду?

Что запрещено делать 25 мая:

носить тёмную одежду (чёрную, тёмно‑синюю, тёмно‑зелёную, коричневую) — по поверью, она притягивает несчастья;

женщинам ходить с распущенными волосами — считается, что это может «запутать» судьбу;

носить обувь на босу ногу — нужно надевать носки или чулки;

ссориться, ругаться, сквернословить — конфликт может затянуться надолго;

лгать, сплетничать, завидовать — злое возвращается втройне;

жаловаться на судьбу и унывать — негативный настрой может закрепиться;

ломать, рубить или трясти цветущую рябину — это влечёт болезни и несчастья;

охотиться и рыбачить — может навлечь беду;

щекотать других — смех от щекотки открывает доступ тёмным силам;

оставлять грязную посуду на ночь — привлекает нечистую силу (нужно убрать до полуночи);

брать или давать деньги в долг — грозит убытками;

выбрасывать остатки еды — лучше отдать животным или птицам, чтобы не навлечь бедность;

начинать важные дела и подписывать документы — начинания потребуют исправлений;

отправляться в дальнюю дорогу — путешествие может обернуться неудачей;

заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости — можно потерять силы;