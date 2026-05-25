«Тёмные силы ждут оплошности». Народные запреты 25 мая: почему нельзя оставлять грязную посуду?

25 мая православные чтят память святителя Епифания Кипрского, святителя Германа Константинопольского и священномученика Ермогена, патриарха Московского. В народе дату называют Епифановым днём, Рябиновкой или Красным кафтаном, сообщает МК.

Что запрещено делать 25 мая:

  • носить тёмную одежду (чёрную, тёмно‑синюю, тёмно‑зелёную, коричневую) — по поверью, она притягивает несчастья;
  • женщинам ходить с распущенными волосами — считается, что это может «запутать» судьбу;
  • носить обувь на босу ногу — нужно надевать носки или чулки;
  • ссориться, ругаться, сквернословить — конфликт может затянуться надолго;
  • лгать, сплетничать, завидовать — злое возвращается втройне;
  • жаловаться на судьбу и унывать — негативный настрой может закрепиться;
  • ломать, рубить или трясти цветущую рябину — это влечёт болезни и несчастья;
  • охотиться и рыбачить — может навлечь беду;
  • щекотать других — смех от щекотки открывает доступ тёмным силам;
  • оставлять грязную посуду на ночь — привлекает нечистую силу (нужно убрать до полуночи);
  • брать или давать деньги в долг — грозит убытками;
  • выбрасывать остатки еды — лучше отдать животным или птицам, чтобы не навлечь бедность;
  • начинать важные дела и подписывать документы — начинания потребуют исправлений;
  • отправляться в дальнюю дорогу — путешествие может обернуться неудачей;
  • заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости — можно потерять силы;
  • назначать венчание — по традиции в этот день свадьбы не играют.
