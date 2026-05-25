«Тёмные силы ждут оплошности». Народные запреты 25 мая: почему нельзя оставлять грязную посуду?
25 мая: что нельзя делать в Епифанов день
25 мая православные чтят память святителя Епифания Кипрского, святителя Германа Константинопольского и священномученика Ермогена, патриарха Московского. В народе дату называют Епифановым днём, Рябиновкой или Красным кафтаном, сообщает МК.
Что запрещено делать 25 мая:
- носить тёмную одежду (чёрную, тёмно‑синюю, тёмно‑зелёную, коричневую) — по поверью, она притягивает несчастья;
- женщинам ходить с распущенными волосами — считается, что это может «запутать» судьбу;
- носить обувь на босу ногу — нужно надевать носки или чулки;
- ссориться, ругаться, сквернословить — конфликт может затянуться надолго;
- лгать, сплетничать, завидовать — злое возвращается втройне;
- жаловаться на судьбу и унывать — негативный настрой может закрепиться;
- ломать, рубить или трясти цветущую рябину — это влечёт болезни и несчастья;
- охотиться и рыбачить — может навлечь беду;
- щекотать других — смех от щекотки открывает доступ тёмным силам;
- оставлять грязную посуду на ночь — привлекает нечистую силу (нужно убрать до полуночи);
- брать или давать деньги в долг — грозит убытками;
- выбрасывать остатки еды — лучше отдать животным или птицам, чтобы не навлечь бедность;
- начинать важные дела и подписывать документы — начинания потребуют исправлений;
- отправляться в дальнюю дорогу — путешествие может обернуться неудачей;
- заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости — можно потерять силы;
- назначать венчание — по традиции в этот день свадьбы не играют.