Основатель Macondo назвал главную ошибку любителей кофе, жалующихся на изжогу

Недорогой или неправильно обработанный кофе наносит вред здоровью и нередко становится причиной изжоги. Об этом в интервью РИА Новости заявил Алехандро Хилон — создатель кофейной компании Macondo, работающей в Санкт-Петербурге.

«Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья», — объяснил Хилон.

Проблемы с желудком возникают, если зерна прошли неверную ферментацию, на них завелась плесень или их повредили насекомые, подчеркнул специалист.

«Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его еще и мелют», — рассказал предприниматель.

По словам Хилона, агрессивная обжарка полностью убивает посторонние привкусы, а тонкий помол позволяет замаскировать изъяны сырья. Именно так недобросовестные производители маскируют некондиционные зерна.

