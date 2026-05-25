В Москве каждому пациенту вернут личного участкового врача

В Москве планируют поэтапно возродить должность участкового терапевта, который фактически станет персональным медицинским куратором для прикрепленных граждан. Об этом в интервью РБК сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас мы возвращаем то, что было по сути давно утрачено, — институт участкового врача. По сути, это личный врач пациента и центральная фигура поликлиники», — сказала она.

Как пояснила Ракова, такой доктор будет вести пациента не только во время очного приема, но и на всей закрепленной территории, направлять диагностику и лечение, а также подробно знать историю болезней каждого обратившегося. Вице-мэр отметила, что впереди большой объем работы: разграничение участков, переход сотрудников на новый режим труда и повышение зарплат. Ожидается, что ключевые организационные моменты удастся урегулировать к началу лета.

Ракова подчеркнула, что для качественной работы этой модели специалисту необходимо отрабатывать полную ставку пять дней в неделю, следовательно, врачам придется отказаться от совмещения деятельности в частных медцентрах.

«Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно, мы надеемся, ментальность начнет меняться: это мои пациенты, и я за них в ответе», — добавила она.

Кроме того, по словам Раковой, пациентам до визита к врачу будут автоматически оформляться направления на нужные исследования, а запись к узким специалистам станет возможной только после получения их результатов. Это позволит докторам заранее располагать полным объемом информации о состоянии пациента.

Ранее сообщалось о том, что почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье.