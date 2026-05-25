«Новичков за руль пустят не сразу»: правительство утвердило новые правила

Российское правительство утвердило список поручений, в рамках которого предстоит проработать механизм постепенного допуска водителей с небольшим стажем к управлению личным автомобилем. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС .

«Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в правительство», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим МВД совместно с Минтрансом предстоит проанализировать необходимость введения дифференцированных требований для водителей, которые управляют транспортом по найму.

К 2028 году также ожидается подготовка законопроекта, направленного на совершенствование системы допуска граждан к управлению транспортными средствами и самоходными машинами, включая новые их категории. Соисполнителем по данному поручению назначен Минсельхоз.

Ранее сообщалось о том, что Honda Crider из Китая впервые продают в РФ от 1,485 млн руб.