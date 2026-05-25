Названа максимальная пенсия IT-специалистов в России
В России максимальная выплата для работников IT-отрасли может достичь почти 77 тыс. рублей. Такой информацией с ТАСС поделился профессор Финансового университета Александр Сафонов.
«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тыс. рублей и стаже в 43 года», — пояснил эксперт.
Профессор уточнил, что при соблюдении этих условий работнику удастся накопить 430 пенсионных баллов.
