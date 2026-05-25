Врач предупредил об опасности приёма обезболивающих при боли в животе

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в беседе с изданием aif.ru предостерег от самостоятельного приёма обезболивающих препаратов при возникновении боли в животе. По словам специалиста, использование таких средств способно затруднить постановку корректного диагноза медицинскими работниками.

Медик уточнил: если возникнет необходимость в госпитализации и экстренном хирургическом вмешательстве, действие обезболивающих исказит клиническую картину заболевания. При этом врач отметил, что в отдельных случаях — например, если боль в животе возникает не впервые и точная причина состояния уже установлена — допустимо осторожное применение спазмолитиков.

Кроме того, Корякин перечислил другие действия, которых следует избегать при болевых ощущениях в области живота:

- употребление острой, жирной и кислой пищи;

- приём молочных продуктов;

- применение согревающих компрессов или грелки.

Профессор особо подчеркнул опасность прогревания живота: при воспалительных процессах (в том числе при подозрении на аппендицит) воздействие тепла может спровоцировать разрыв воспалённого органа и привести к серьёзным осложнениям.

