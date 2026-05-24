«Рыба ушла с колёс». В Норвегии неизвестные вывезли с завода 18 тонн лосося

Инцидент произошел на рыбоперерабатывающем заводе, расположенном в коммуне Эйдсволл на юге Норвегии. По словам управляющего предприятием Альфа Герана Кнутсена, обнаружить пропажу удалось оперативно — помогли установленные на территории камеры наблюдения

.Кнутсен подчеркнул, что масштабы хищения указывают на тщательную подготовку злоумышленников. Он также допустил, что преступник обладал детальными знаниями о работе завода и его логистических процессах.

Представитель полиции Кристиан Нордбю проинформировал, что правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видеозаписи с камер и возбудили уголовное дело. Он обратил внимание на то, что для транспортировки столь значительного объёма продукции преступникам был необходим специализированный транспорт.

Как позднее сообщил местный телеканал, часть украденного лосося обнаружили в полуприцепе. Этот транспорт ранее фигурировал в заявлении об угоне: в ночь на субботу поступило сообщение о пропаже двух полуприцепов.

Один из них был найден после звонка местной жительницы: патруль обнаружил полуприцеп, сцепленный с тягачом. Полицейские установили, что на машине были размещены поддельные регистрационные номера. Внутри транспортного средства находился лосось, который, по предварительным данным, имел прямое отношение к краже на заводе.

По информации телеканала, в кабине тягача был обнаружен спящий мужчина родом из Восточной Европы — его задержали. Владельцы похищенного груза и транспортного средства были уведомлены о произошедшем.

В настоящее время норвежская полиция продолжает следственные действия. Правоохранители проверяют версию о взаимосвязи между кражей рыбы и угоном полуприцепов, которые использовались для вывоза продукции с территории предприятия.

Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья стали чаще покупать мясные и рыбные консервы.