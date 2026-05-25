«Надежда для диабетиков». Разработан метод лечения диабета первого типа без уколов инсулина

Журнал New England Journal of Medicine (NEJM) сообщил о прогрессе в разработке метода лечения сахарного диабета первого типа без регулярных инъекций инсулина.

Сахарный диабет первого типа развивается из‑за того, что иммунная система атакует бета‑клетки поджелудочной железы — именно они отвечают за синтез инсулина. В рамках новой исследовательской стратегии специалисты предложили трансплантировать пациентам бета‑клетки, предварительно выращенные в лабораторных условиях из стволовых клеток.

Предыдущие клинические испытания показали неоднозначные результаты. В отдельных случаях введение модифицированных бета‑клеток позволяло нормализовать уровень глюкозы в крови — вплоть до полного отказа от инсулиновых инъекций. Однако у части пациентов иммунная система распознавала пересаженные клетки как чужеродные и запускала механизм их уничтожения.

Для решения этой проблемы рассматривались разные варианты:

- назначение иммуносупрессивных препаратов (но их долгосрочное использование сопряжено с риском осложнений);

- размещение клеток в биосовместимых капсулах;

- применение клеточного материала, взятого непосредственно у пациента.

Учёные из Университета Уппсалы предложили иной путь — модифицировать клетки так, чтобы они могли противостоять иммунному ответу. Технология предполагает корректировку свойств трансплантатов ещё на этапе их получения из стволовых клеток: это должно сделать их «невидимыми» для иммунной системы реципиента. Такой подход потенциально способен повысить эффективность терапии и снизить необходимость в дополнительных медицинских вмешательствах.

Ранее сообщалось о том, что более 25 тыс. человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье.