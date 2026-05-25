«Миллион в семье: новая планка». В России хотят увеличит размер маткапитала

В ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит один миллион рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он подчеркнул, что программа предусматривает ежегодную индексацию выплаты.

«Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — прокомментировал Котяков.

Кроме того, министр обратил внимание на дополнительную меру поддержки многодетных семей: при рождении третьего ребёнка родители вправе получить 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения ипотечного кредита.

