«Миллион в семье: новая планка». В России хотят увеличит размер маткапитала
Антон Котяков: Материнский капитал в РФ превысит миллион рублей
В ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит один миллион рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он подчеркнул, что программа предусматривает ежегодную индексацию выплаты.
«Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — прокомментировал Котяков.
Кроме того, министр обратил внимание на дополнительную меру поддержки многодетных семей: при рождении третьего ребёнка родители вправе получить 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения ипотечного кредита.
