Названа безопасная порция окрошки для взрослого человека

Взрослый житель без вреда для организма съесть порцию окрошки весом от 350 до 400 граммов, сообщила в интервью ТАСС специалист в области эндокринологии и диетологии, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Как отметила врач, итоговый объем зависит от ряда индивидуальных факторов: возраста человека, его пола, уровня физической нагрузки, наличия хронических заболеваний, а также от того, какая пища была съедена до приема холодного супа.

«Если же исходить из средних порций, которые приняты в общепите, лучше ограничиться 350-400 г», — подчеркнула диетолог.

Специалист посоветовала готовить окрошку на натуральном квасе или кефире, чтобы блюдо гармонично вписалось в принципы здорового питания. По словам эксперта, такие напитки оказывают благотворное влияние на микрофлору кишечника.

Ранее сообщалось о том, что жительница Подмосковья вырастила свеклу-гиганта весом 10 кг.