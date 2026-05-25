«Настоящий шквал». За неделю над Россией сбили почти 3900 дронов ВСУ

За минувшую неделю средства российской ПВО сбили и перехватили в общей сложности 3897 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны России сообщает РИА Новости .

Как уточняется в сообщении, наибольшее количество дронов было уничтожено 20 и 23 мая — 780 и 800 единиц соответственно. Основной массив атак пришелся на европейскую часть территории России.

Для сравнения: в период с 11 по 17 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали не менее 3124 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 мая на подлете к Москве силы ПВО сбили три беспилотника.