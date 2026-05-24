«Роди, потом думай»: депутат раскрыл жёсткую правду о рождаемости

Напомним, ранее в России звучали предложения о снижении возраста вступления в брак до 16 лет, однако депутатский корпус эту инициативу не поддержал. Главная проблема, по мнению парламентариев, заключается в том, что молодые люди просто не успевают взвешенно решить вопросы с собственным жильем и источниками дохода для содержания детей.

По словам Даванкова, нынешнее поколение взрослеет с установкой сначала продумать жилищные условия, уровень заработков и вопросы воспитания. Политик убежден, что такая позиция — это не отказ от создания семьи, а осознанный и ответственный подход к жизни. Для реального увеличения рождаемости, подчеркивает Даванков, требуются доступное жилье, качественная медицина и достойные заработные платы.

Ранее сообщалось о том, что свыше 11 тыс. заявок на получение услуги для многодетных подали в Подмосковье.