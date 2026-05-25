«Чемодан без разрыва». Российские эмигранты в Новой Зеландии не спешат сдавать паспорт РФ
Станислав Кранс: россияне в Новой Зеландии стремятся сохранить связи с родиной
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Российские эмигранты, проживающие в Новой Зеландии, в своем большинстве не намерены разрывать отношения с исторической родиной. Только незначительная часть из них оформляет выход из российского гражданства. Об этом в интервью РИА Новости сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
Дипломат пояснил, что среди соотечественников в регионе наблюдается неоднородная картина с правовым статусом.
«Есть часть сограждан, которые сюда перебрались и не получали новозеландского гражданства. Есть часть, которые ожидает его получить, они становятся резидентами и через какое-то время получают тут право работать», — сообщил дипломат.
Как отметил Кранс, мотивы переезда у россиян также разнятся: кто-то прибыл для получения образования, другие приехали на заработки, а третьи после завершения учебы принимают решение остаться в стране и ожидают получения местного паспорта.
Тем не менее, подчеркнул дипломат в интервью информационному агентству, желание сохранить паспорт РФ и духовную связь с Россией превалирует.
«Но при этом из российского гражданства очень мало людей выходят. Подавляющее большинство старается сохранить связь с Родиной», — подчеркнул Кранс.
