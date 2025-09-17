Упавший на сцене артист описал свое состояние на фоне слухов

Филипп Киркоров опроверг сообщения о проблемах со здоровьем — сейчас он чувствует себя отлично. Об этом в беседе ТАСС заявил сам исполнитель.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что здоровье артиста ухудшилось после падения с лестницы на открытии «Новой волны» 21 августа, где он повредил ногу. Киркоров подтвердил, что колено было травмировано, но, как он выразился, во время выступления он сгруппировался, подобно спортсмену, и быстро встал на ноги, вспомнив, чему его учила Людмила Гурченко.

Певец рассказал, что сначала даже не почувствовал боли и продолжил выступление, однако, по его словам, когда он ушел со сцены, то начал хромать. Киркоров объяснил, что причиной инцидента стала нехватка времени на репетицию, добавив, что на таких мероприятиях времени всегда мало. В любом случае, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.

