«Урал» должен обыграть «Ахмат», чтобы вернуться в РПЛ: у грозненцев есть шанс остаться даже при поражении в стыках
«Урал» примет «Ахмат» в первом стыковом матче за выход в РПЛ
Фото: [ФК «Урал»]
В среду, 28 мая, «Урал» примет «Ахмат» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу.
В Екатеринбурге настроены вернуться в высший дивизион спустя год.
«Это не просто игра — это возможность снова заявить о себе», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.
У «Урала» нет иных шансов оказаться в РПЛ, кроме как обыграть «Ахмат». Грозненцы же могут остаться в высшем дивизионе, даже проиграв двухматчевую серию. Для этого необходимо, чтобы в другом стыке «Пари НН» обыграл «Сочи». В этом случае «Ахмат» займет место, ставшее вакантным после отказа «Химкам» в лицензии.
«Урал» занял четвертое место в Первой лиге, набрав 59 очков в 34 матчах. «Ахмат» финишировал в РПЛ на 14-м месте с 25 баллами в 30 играх.
«Урал» одержал три победы подряд, а на своем поле в 2025 году выиграл шесть матчей из восьми. «Ахмат» уступил в пяти выездных играх подряд и не побеждал в семи последних матчах.
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