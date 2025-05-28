«Урал» должен обыграть «Ахмат», чтобы вернуться в РПЛ: у грозненцев есть шанс остаться даже при поражении в стыках

В среду, 28 мая, «Урал» примет «Ахмат» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу.

В Екатеринбурге настроены вернуться в высший дивизион спустя год.

«Это не просто игра — это возможность снова заявить о себе», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

У «Урала» нет иных шансов оказаться в РПЛ, кроме как обыграть «Ахмат». Грозненцы же могут остаться в высшем дивизионе, даже проиграв двухматчевую серию. Для этого необходимо, чтобы в другом стыке «Пари НН» обыграл «Сочи». В этом случае «Ахмат» займет место, ставшее вакантным после отказа «Химкам» в лицензии.

«Урал» занял четвертое место в Первой лиге, набрав 59 очков в 34 матчах. «Ахмат» финишировал в РПЛ на 14-м месте с 25 баллами в 30 играх.

«Урал» одержал три победы подряд, а на своем поле в 2025 году выиграл шесть матчей из восьми. «Ахмат» уступил в пяти выездных играх подряд и не побеждал в семи последних матчах.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин может подписать трехлетний контракт с московским «Динамо».