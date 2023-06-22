Усадьба Мураново в Городском округе Пушкинский готовится к уникальной выставке

Выставка «Стекло на траве» соберет в Городском округе Пушкинский художников по стеклу и поклонников уникального творчества.

Украшения из стекла не случайно сравнивают с великолепием ювелирных изделий. Мастера, овладевшие техникой, познавшие особенности материала, вызывают огромный интерес ценителей искусства.

Выставка «Стекло на траве» проводится в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Тютчева уже несколько лет. Традиционно экспозиции выставляют около 30 художников, работами которых любуются тысячи поклонников оригинального творческого направления.

В этом году произведения мастеров редкой профессии будут украшать пейзажи легендарной усадьбы 1 и 2 июля. К участию приглашены художники Москвы и Санкт-Петербурга. Они не только покажут и расскажут об особенностях изящного искусства, но и помогут желающим создать собственную композицию.