Ушел из жизни четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Ассоциация бывших игроков НХЛ сообщила, что в возрасте 60 лет умер знаменитый нападающий Клод Лемье. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в последнее время страдал от глубокой депрессии и покончил с собой.

Карьера и достижения

Только девять игроков завоевывали Кубок Стэнли с тремя разными командами, Клод Лемье в их числе. Он брал трофей с «Монреалем», «Нью-Джерси» (дважды) и «Колорадо».

Игровые качества Лемье были особенно ценны в плей-офф. Он до сих пор занимает девятое место по голам в плей-офф с 80 шайбами, хотя и не был особенно результативным игроком — 786 (379+407) баллов в 1215 матчах регулярного чемпионата. В сезоне 1994/95 Лемье получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), тогда канадец выступал за «Нью-Джерси».

Поначалу ничто не предвещало столь впечатляющей карьеры. В 1983-м году Лемье был выбран во втором раунде драфта «Монреалем» под общим 26-м номером. В первые три сезона нападающего лишь изредка привлекали к основе — 19 матчей в общей сложности. Переломом стал 1986 год. Лемье провел в регулярке лишь 10 игр, но 20-летнего форварда неожиданно бросили в пекло плей-офф, и там канадец забросил 10 шайб в 20 матчах. В финальной серии «Монреаль» обыграл «Калгари», а Лемье с тех пор получил прочное место в основе.

Лемье выступал за «Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо», «Финикс», «Даллас». Через несколько лет после фактического завершения карьеры 43-летний форвард неожиданно вернулся и еще немного поиграл за «Сан-Хосе».

Стиль игры и репутация

Лемье считается одним из самых грязных игроков в истории мирового хоккея. За свою карьеру он набрал 1777 штрафных минут. Это, к примеру, больше, чем у лидера среди действующих игроков Тома Уилсона из «Вашингтона» (1649). В плей-офф Лемье традиционно включал еще большую жесткость — 529 минут в 234 матчах.

Провокации, удары исподтишка, симуляции, трэшток — все эти приемы Лемье использовал в большом разнообразии, ничем не гнушаясь ради достижения результата. Современные лидеры «жанра», такие как Брэд Маршан или Мэттью Такачак, могут показаться по сравнению с ним невинными детьми. Но в 80-90-е хоккей в НХЛ был гораздо суровее нынешнего.

Вероятно, самый знаменитый эпизод с участием Клода Лемье произошел в 1996 году, когда в полуфинальной серии плей-офф он чуть не убил нападающего «Детройта» Криса Дрэйпера. Лемье атаковал соперника сзади, Дрэйпер ударился лицом о борт, то привело к перелому носа, челюсти, глазной кости, лицевой кости, повреждению шеи, выбитым зубам, сотрясению мозга. Расплата наступила в следующем сезоне. Матч между «Колорадо» и «Детройтом» 26 марта 1997 года назвали «Кровавой средой». Он изобиловал массовыми драками, в схватку вступили даже вратари Патрик Руа и Майк Вернон, а тафгай «Детройта» Даррен Маккарти от души избивал лежащего на льду Лемье.

Обычно игроков типа Лемье ненавидят соперники, но обожают партнеры. Так вот, от «подвигов» канадца в шоке были даже одноклубники. Но пользу любой команде он приносил несомненную.

«Хоккейный мир потерял настоящего воина»

Валерий Каменский выигрывал вместе с Лемье Кубок Стэнли.

«Я его видел полгода назад, в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым, жил во Флориде. Общался он с Петером Форсбергом, у них были совместные планы, какой-то бизнес. На здоровье он не жаловался, оно было у него больше, чем у всех нас вместе взятых. Обидно, хороший игрок, много полезного делал. Я узнаю, где его похоронят, и потом съезжу к нему на могилу», — рассказал Каменский.

«Хоккейный мир потерял настоящего воина. Клод был одним из лучших товарищей по команде, с которыми мне когда-либо доводилось играть. Мы разделили так много незабываемых моментов и воспоминаний, и я всегда буду благодарен за это», — вспомнил бывшего партнера по «Нью-Джерси» знаменитый голкипер Мартин Бродер.