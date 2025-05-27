Известный советский и российский актер Василий Фунтиков скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Прощание с артистом пройдет 30 мая на Хованском кладбище.

Родился Василий Фунтиков 5 июля 1962 года в Москве. В 1984 году он окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и с тех пор активно работал в театральных труппах, включая Театр Советской армии и Московский драматический театр имени Пушкина.

Начало своей кинокарьеры он положил в 1975 году с роли в фильме «Охотник за браконьерами». Наиболее известной его ролью стала роль Кроша в популярном сериале «Каникулы Кроша».

В его фильмографии насчитывается около 30 картин, среди которых такие знаковые фильмы, как «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Глухарь» и «Презумпция невиновности».

Ранее стало известно о смерти актера из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадия Третьякова.