Ушел из жизни исполнитель роли Кроша — актер Василий Фунтиков
На 63-м году жизни скончался российский актер театра и кино Василий Фунтиков
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Известный советский и российский актер Василий Фунтиков скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Прощание с артистом пройдет 30 мая на Хованском кладбище.
Родился Василий Фунтиков 5 июля 1962 года в Москве. В 1984 году он окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и с тех пор активно работал в театральных труппах, включая Театр Советской армии и Московский драматический театр имени Пушкина.
Начало своей кинокарьеры он положил в 1975 году с роли в фильме «Охотник за браконьерами». Наиболее известной его ролью стала роль Кроша в популярном сериале «Каникулы Кроша».
В его фильмографии насчитывается около 30 картин, среди которых такие знаковые фильмы, как «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Глухарь» и «Презумпция невиновности».
Ранее стало известно о смерти актера из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадия Третьякова.