«Это просто ужас»: в соцсетях обсуждают жесткое ДТП на пешеходном переходе в Таштаголе

В социальных сетях Кузбасса набирает обороты обсуждение дорожного происшествия, случившегося в Таштаголе. Как сообщается в публикациях, возле Ноградского рынка автомобиль наехал на двух девушек. По словам автора поста, разместившего информацию в паблике «Инцидент Кузбасс», жертвами стали мать с дочерью, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, пользователи в комментариях пытаются восстановить картину случившегося. Часть подписчиков склоняется к тому, что водителя ослепило солнце. Другие выражают недоумение: каким образом можно было не увидеть людей и столь нагло на них наехать? Звучит и версия, будто автомобилист отвлекся на телефон.

«Это просто ужас. Он что, не видел что они зашли на переход? Что бы там его не ослепило, ты подъезжаешь к пешеходному переходу», – возмутилась одна из подписчиц.

На видеозаписи, обнародованной в том же паблике, действительно видно, как машина движется прямо на девушек, несмотря на то что те уже ступили на пешеходный переход. Кроме того, в кадр попал еще один человек, начавший переходить «зебру» с противоположной стороны. Заметив жуткое происшествие, он, судя по записи, просто прошел мимо.

Ранее сообщалось, что на Сахалине 13-летний подросток взял машину и попал в ДТП.