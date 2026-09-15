Теперь жители многоэтажки в Королеве могут забыть о протечках в квартирах
Фото: [Администрация г.о. Королев]
Специалисты управляющей компании «Жилсервис» провели ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 22 по проспекту Королева.
В ходе работ выполнили демонтаж старого покрытия, нанесли грунт на основе праймера, установили новое изоляционное покрытие в два слоя и осуществили герметизацию стыков.
Мастера уделили особое внимание наиболее уязвимым участкам — примыканиям к вентиляционным шахтам и парапетам, где была проведена дополнительная герметизация стыков с использованием специальной мастики. Общая площадь проведенных работ составила более 100 квадратных метров.
«Мы понимаем, насколько серьезно эта проблема беспокоила жителей верхних этажей этого дома. Регулярные жалобы на затопления поступали после каждого сильного дождя. Постарались провести ремонт максимально быстро, чтобы минимизировать неудобства для жителей», — отметила первый заместитель руководителя управляющей компании Татьяна Аверина.
Жители уже успели оценить результаты работы и выразили благодарность сотрудникам коммунальной службы.