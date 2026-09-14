Ушла из жизни легендарная балерина Лилия Сабитова

Легендарная балерина, хореограф и телеведущая Лилия Сабитова ушла из жизни в возрасте 73 лет, сообщил aif.ru. Тело артистки обнаружила ее племянница в столичной квартире. По предварительной версии, смерть наступила по естественным причинам.

Сабитова родилась 12 августа 1953 года в столице Узбекистана. В 1971 году она получила диплом Ташкентского хореографического училища. Через год Сабитова стажировалась в Московском хореографическом училище под руководством Лидии Меньшовой. Вернувшись на родину, артистка вошла в труппу Узбекского театра оперы и балета имени Навои.

Во время подготовки партии Китри в «Дон Кихоте» Сабитову сбила машина. Она получила множественные повреждения позвоночника и нижних конечностей. Медики ставили под сомнение возможность продолжения балетной карьеры, но спустя два года лечения и реабилитации Сабитова продолжила выступать.

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