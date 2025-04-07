Ушел из жизни первый гроссмейстер Исландии Фридрик Олафссон

Фридрик Олафссон, экс-руководитель Международной шахматной федерации (FIDE) и уроженец Исландии, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщили представители пресс-службы FIDE.

Олафссон вошел в историю как первый гроссмейстер Исландии. В знаковом Матче века 1970 года, где соревновались команды СССР и всего мира, он был в роли запасного игрока и сыграл одну партию, уступив Василию Смыслову.

Этот исландский шахматист занимал пост президента FIDE с 1978 по 1982 год, став четвертым руководителем организации. Он принял эстафету у нидерландца Макса Эйве.

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