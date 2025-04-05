Скончался писатель и кинорежиссер Юрий Коротков

Ушел из жизни детский писатель, сценарист и кинорежиссер Юрий Коротков. Ему было 69 лет. О кончине Короткова в своем телеграм-канале написала журналистка Арина Бородина.

Она выразила соболезнования всем, кто был знаком и дружил с Коротковым. Юрия Короткова «любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал», отметила Бородина.

Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Юрий Коротков родился в 1955 году. В 1980 году он окончил Литературный институт им. А. М. Горького, затем — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Его работы печатались в разных журналах.

Юрий Коротков является автором сценариев в таким фильмам, как «Затерянный в Сибири», «Авария – дочь мента» и «Волкодав», «Американка», «Дикая любовь», «Ехали два шофера», «9 рота», «Страна глухих» и «Стиляги».

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