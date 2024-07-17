Уже в августе обновленный бассейн «Бригантина» откроет свои двери для жителей Мытищ

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Бригантина» в городском округе Мытищи выходит на завершающую стадию. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Исполняющий обязанности главы городского округа Олег Сотник проинспектировал ход работ. Генеральный директор компании «Селект» Михаил Балабаев рассказал, что в ходе ремонта проведена замена вышедших из строя заборных устройств, заменено финишное покрытие, частично обновлено спортивное оборудование, дорожки.

Напомним, что здесь уже произведена замена мембраны чаши бассейна, полностью меняют систему вентиляции, а также завершена укладка противоскользящей плитки. По словам директора спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Максима Быковского, основные работы сейчас проводятся именно по чашам бассейна. В ближайшие дни начнется заливка воды, предварительно подготовив их для этого.