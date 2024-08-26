Уже в День знаний в Королеве откроется новая школа по шахматам «Королевский гамбит»

Отмечается, что в этот день для воспитанников школы и местных жителей преподаватели проведут бесплатные мастер-классы по шахматам и другим настольным играм. При этом игру в шахматы можно смело назвать одной из самых популярных в Королеве — почти при каждом Доме культуры и спортивном комплексе есть своя школа.

«В нашем парке создаются все условия для комфортного пребывания и проведения досуга жителей и гостей города. У нас проводятся не только мероприятия и праздники для всей семьи и людей старшего возраста, но и в начале нового учебного года откроется новая шахматная школа „Королевский гамбит“. Наши жители, а особенно дети, восхищены достижениями Сергея Карякина, который не редко приезжает к нам в парк на спортивные соревнования», — рассказал директор парка Дмитрий Гудков.

Среди посетителей Центрального городского парка есть любители не только повисеть на перекладине и выполнить спортивные элементы на брусьях, но и посетить локацию для игры в шахматы, где для спортсменов есть все необходимое — стол, шахматные доски и фигуры. Именно поэтому и было решено открыть шахматную школу рядом с территорией парка.