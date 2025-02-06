Дуров «застрял» в Париже еще на год из-за задержки суда

Судебное дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции не начнется как минимум еще в течение года, сообщило издание Wired, ссылаясь на информацию от представителя прокуратуры.

По словам собеседника издания, говорить о возможности мирного соглашения пока преждевременно. Также отмечается, что Дуров «застрял» в Париже.

24 августа 2024 года Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Этот инцидент вызвал большой резонанс и критику со стороны общественности в разных странах. Дурова во Франции подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных деяний, что может привести к тюремному сроку до 10 лет.

Ранее Дуров заявил, что DeepSeek доказала превосходство Китая над Западом в сфере ИИ.