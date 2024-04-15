В аэропорту Жуковский мужчина перебрался через забор к самолету, чтобы улететь к Ветлицкой

В аэропорту Жуковский мужчина через забор пробрался к самолету, чтобы сыграть свадьбу на море с певицей Натальей Ветлицкой. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что изначально горе-пассажир перекинул какой-то предмет на территорию, отогнул частично ограждение и пошел в сторону лайнера, который находился на перроне грузового терминала.

Отмечается, что он был задержан около самолета. Мужчина показал пропуск сотрудника компании Red Wings на имя Бориса Мотенко, где также указано, что он является руководителем направления событийного маркетинга.

Добавляется, что горе-фанат певицы сообщил, что намеревался вылететь на Шри-Ланку на свадьбу с певицей. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.