Известный французский хореограф Бенуа Ришо в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил желание вновь поработать с российской фигуристкой Александрой Игнатовой (Трусовой). Перед началом сезона Ришо поставил ей короткую программу на композицию «Лара» Араша Сафаяна и Элис Сары Отт.

Ришо считает, что короткая программа в исполнении Трусовой выглядит все более многогранно, а спортсменка все глубже вживается в роль своей героини. По мнению хореографа, на оценках фигуристки на Гран-при в американском Эверетте сказалось то, что из-за все еще невысокого рейтинга она начинала выступления в первой группе.

Ришо отметил, что не увидел тех недокрутов, которые судьи разглядели в произвольной программе фигуристки.

«Мне понравилось с ней взаимодействовать. Мы до сих пор часто общаемся, она замечательный человек. С «Ларой» мы только начали понимать, на что она способна, когда по-настоящему отдается музыке. Я бы хотел посмотреть, чего она добьется. Если она захочет снова поработать вместе, я буду только рад», — заключил Ришо.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему судьи так строго оценили выступление Трусовой на этапе Гран-при в США.