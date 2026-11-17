Бывший защитник клубов НХЛ Сами Лаписто рассказал в подкасте Spittin' Chiclets о том, что его карьера в «Вашингтоне» не задалась из-за Александра Овечкина.

Финский защитник вспомнил, что он получил возможность проявить себя из-за травмы Майка Грина, на тот момент основного защитника «Кэпиталз» в большинстве. Но Леписто несколько раз не отдал передачу на Овечкина и считает, что тот на него обиделся.

«На 100% уверен, что Овечкин отправил меня обратно в фарм-клуб, потому что после этого меня больше ни разу не вызывали в основную команду. После этого я больше не сыграл ни одного матча. И я подумал: «Ну все, это конец. Я не отдавал передачи Овечкину — вот почему меня больше не поднимают в основную команду», — сказал Леписто.

Сами Леписто выступал за «Вашингтон» в сезонах 2007/2008 и 2008/2009, в каждом из которых провел за первую команду по семь матчей. После этого он отыграл в НХЛ три сезона за «Финикс», «Коламбус» и «Чикаго», не будучи основным игроком. После этого финский защитник перебрался в КХЛ, где отыграл девять сезонов за различные клубы.