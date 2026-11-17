Вещества, содержащиеся в малине, могут ограничивать процесс накопления жира в печени, особенно если их употреблять вместе с пищевыми волокнами. К таким выводам пришли исследователи, которые установили: комбинация малиновых полифенолов и пребиотиков улучшает обменные показатели при жировой болезни печени. Работа опубликована в журнале NFS Journal .

В течение 12 недель специалисты наблюдали за лабораторными крысами. Одну группу животных держали на диете с большим количеством жиров и нехваткой клетчатки — такой режим питания провоцирует метаболические нарушения. Другим грызунам дополнительно давали малиновые полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами — либо сами, либо вместе с фруктоолигосахаридами, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий. Оказалось, что самые заметные сдвиги происходили у тех животных, которые получали сразу оба компонента. У них в печени накапливалось меньше триглицеридов и холестерина, а жировой обмен в крови показывал лучшие результаты по сравнению с крысами, сидевшими на жирном рационе без добавок.

Помимо этого, сочетание малиновых полифенолов и пребиотиков меняло состав кишечной микробиоты и увеличивало выработку короткоцепочечных жирных кислот. В крови и печени таких животных росло содержание полезных продуктов переработки полифенолов. По мнению ученых, кишечные бактерии, вероятно, помогают превращать вещества малины в соединения, которые усваиваются легче и благотворно влияют на печень.

Авторы работы полагают, что комбинация ягодных полифенолов с пребиотиками может стать перспективным направлением профилактики метаболических нарушений.

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