В ЖК «Новое Медведково» в Мытищах девелопер проекта — Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) обустроил бульвар с детскими и спортивными площадками, магазинами и кафе, объект передан городу. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь зоны составила 3 га, девелопер создал здесь скейт-парк, беговые дорожки и кольцевой веломаршрут, установил лавки и перголы для уединенного отдыха. На территории высажены липы, клены, яблони, рябины, сосны, а также сирень, спиреи, кизильник и другие растения.

Вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина отметила, что передача бульвара городу стала итогом развития квартала, где живут более 9,5 тыс. семей. По ее словам, теперь он официально вошел в инфраструктуру Мытищ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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