Международный олимпийский комитет (МОК) может приостановить признание Международной федерации хоккея (ИИХФ) после ее отказа допустить российскую сборную на молодежный чемпионат мира, рассказал в эфире «Матч ТВ» юрист Сергей Алексеев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские команды к соревнованиям под своей эгидой. Однако в воскресенье, 15 ноября, ИИХФ заявила, что Россия не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира из-за позиции правительства Канады, где должен пройти турнир.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что обратится в МОК с тем, чтобы заставить ИИХФ соблюдать решения суда. Россия требует переноса МЧМ в другую сторону, где будет соблюдаться права российских спортсменов.

«Обращение в МОК предусматривает ответственность международной федерации за нарушение принципов Олимпийской хартии. Здесь у МОК и юридические, и финансовые, и организационные рычаги давления. Поэтому МОК может применить к ИИХФ такие санкции, вплоть до приостановления признания ИИХФ на какое‑то время», — сказал Алексеев.

Юрист также пояснил, что российская сторона может добиваться возмещения ущерба через суд и подать иски против национальных федераций, которые объявляли о бойкоте игр с россиянами.