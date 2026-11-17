«Движение остановлено». ВСУ снова атаковали Крымский мост
Глава Крыма Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Крымский мост снова подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. <...> О развитии ситуации сообщим дополнительно», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.
Глава региона обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой пока не выезжать в сторону Крымского моста и корректировать маршруты поездок с учетом обстановки. Проезд легкового транспорта по переправе остановили в 23:54 мск 16 ноября.
Ранее глава Госсовета Крыма Константинов сообщил, что обстановка с электричеством стабилизируется.