Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Венесуэлой рассказал о взаимодействии с клубами по травмированным игрокам.

На нынешний сбор не был приглашен по медицинским показаниям нападающий «Зенита» Александр Соболев, а защитник «Динамо» Максим Осипенко покинул расположение сборной из-за проблем со здоровьем. При этом оба футболиста позже сыграли в товарищеских матчах своих клубов.

«Теперь вы понимаете, что клубам не всегда можно доверять. Это еще мягко сказано. По Осипенко было официальное письмо за подписью руководства и врача «Динамо», в котором говорилось о необходимости паузы примерно на 14 дней. А через пять дней он играет за клуб. Нам теперь ничего не нужно объяснять, вы сами все видите», — рассказал Карпин.

Тренер сборной отметил, что ситуация с Соболевым иная. О его проблемах со здоровьем было известно заранее: футболист перенес инфекцию и хотя уже играет за клуб, но не готов на сто процентов.

Сборная России сыграет с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре. На матче ожидается аншлаг: все билеты на «Ozon Арену», вмещающую 33 тыс. зрителей, проданы.