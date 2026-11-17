Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венесуэлой ответил на вопрос, кто является в команде лидером раздевалки.

«Кто сейчас лидер раздевалки сборной России? Я», — сказал Карпин.

Тренер рассказал, что штаб сборной детально разобрал соперника. По мнению Карпина, Венесуэла по силе не уступает Узбекистану, а в некоторых игровых аспектах выглядит даже поинтереснее. Специалист подметил, что южноамериканцы пытаются выходить из обороны через короткий пас.

Также Карпин сказал, что у команда было больше времени на подготовку перед матчем с Венесуэлой, тогда как перед Узбекистаном тренировались всего два дня — игроки едва успели восстановиться после матчей за свои клубы.

Матч с Венесуэлой пройдет 17 ноября в Краснодаре. Сообщалось, что все билеты на игру проданы.