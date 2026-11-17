Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов добился освобождения из-под стражи своего брата Усмана и других участников драки спортсменов в Абу-Даби, пишет «Mash на спорте».

Усман Нурмагомедов и другие участники нападения на бойца UFC Мераба Двалишвили получили по шесть месяцев тюрьмы и крупные штрафы, грузинский боец и его товарищ отделались штрафами.

Хабиб вначале попытался подключить к решению вопроса главу UFC Дану Уайта, а затем сам полетел в ОАЭ договариваться лично. Переговоры с шейхами шли непросто, но в итоге власти согласились отпустить заключенных. Взамен Нурмагомедов пообещал, что никто из участников драки не будет комментировать произошедшее в соцсетях или СМИ.

Драка в отеле «Хилтон» в Абу-Даби произошла 11 ноября. Усман Нурмагомедов ударил Двалишвили из-за давней обиды, после чего началась массовая кровавая разборка.