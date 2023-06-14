В честь Дня России в Пушкино прошел исторический квест

Исторический квест, приуроченный ко Дню России - 12 июня, прошел в Центральном парке города Пушкино, где посетители смогли принять участие в незабываемом семейном мероприятии «Узнай историю своей страны». Квест был посвящен знаменитому новгородскому князю Александру Невскому.

Идея о создании такого мероприятия появилась у худрука Пушкинского музыкального театра Бориса Урецкого. Организаторами же стали актеры театра Екатерина Ерина и ее коллега Антон Баранов. Оба актера были облачены в национальные русские костюмы.

По словам Урецкого, при подготовке ко Дню России сотрудники театра решили, что помнить и знать историю государства крайне важно. В результате они подготовили серию квестов для всей семьи, первые из которых оказались посвящены князю Александру Невскому. Также запланировано проведение мероприятий, посвященных князю Дмитрию Донскому и поэту Александру Пушкину. В планах художественного руководителя, проведение до двенадцати исторических опросников, отвечать на которые можно будет в текстовом формате с выбором варианта ответа.

Как добавил Урецкий, гражданам гораздо интереснее и легче посредством артистов одетых в костюмы разных исторических эпох, узнать и освежить в памяти российскую историю. Подобный квест способствует патриотизму и сбережению исторической памяти России.