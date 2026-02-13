В «Динамо» рассказали, при каких условиях тренер Гусев сохранит работу

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал «Известиям», при каких условиях главный тренер команды Ролан Гусев сохранит свою работу.

В декабре «Динамо» назначило Гусева главным тренером до конца текущего сезона. Специалист возглавил команду после отставки Валерия Карпина.

Ивлев заявил, что на решение о продолжении работы Гусевым повлияет совокупность факторов.

«Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — все это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона», — сказал председатель совета директоров «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ, набрав лишь 21 очко в 18 матчах. На Зимнем кубке РПЛ бело-голубые заняли второе место, уступив ЦСКА лишь по количеству забитых мячей и опередив «Краснодар» с «Зенитом».

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон будет выступать за «Сочи».