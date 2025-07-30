В Дубне стартует турнир по волейболу «Кубок Московского моря»

На волейбольных кортах, расположенных на Менделеевской набережной в Дубне, участники турнира «Кубок Московского моря» получат шанс посоревноваться с сильнейшими отечественного волейбола.

Ежегодный турнир традиционно проходит в наукограде в летние августовские дни, на живописном берегу Волги. Название «Кубок Московского моря» связано с историей развития пляжного волейбола в Дубне – именно здесь, на берегу Иваньковского водохранилища, были установлены первые волейбольные сетки и взращено первое поколение любителей этого вида спорта. В преддверии старта соревнований, 1 августа, игроки команды «Факел Ямал» и их наставник, мастер спорта России Петр Королев, проведут обучающее занятие для юных спортсменов дубненской спортивной школы и всех, кто увлечен волейболом.

Турнир привлекает волейболистов высочайшего класса не только из Дубны и Московской области, но и из других регионов страны. Показатели мастерства спортсменов и командный дух делают «Кубок Московского моря» настоящим спортивным праздником. В этом году соревнования запланированы на 2 и 3 августа. Начало игр – в 9:00.

В общей сложности на площадку выйдут 24 дуэта спортсменов. Размер призового фонда составит 170 000 рублей.