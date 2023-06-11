В Дубне впервые прогремел фестиваль «Город мастеров»

Все действо происходило на набережной имени Менделеева. Там собрались более 60 ремесленников со всего Подмосковья: участники из Дубны, Долгопрудного, Химок, Вербилок, Дмитрова, Видного, Лобни, Икши и других городов. На выставке они представили свои таланты и уникальную продукцию ручной работы.

Посетил выставку и временно исполняющий полномочия городского округа Дубна Максим Тихомиров. Вместе с организатором фестиваля Викторией Рудинской он осмотрел все площадки мероприятия и пообщался с ремесленниками.

Тихомиров отметил, что за последние годы в Дубне значительно выросло количество самозанятых, которые своими руками делают удивительную продукцию.

«Изначально в дубненском сообществе было 20 человек, кто своими руками создавал удивительную продукцию, сегодня их уже больше 220. Всё больше и больше ремесленников вливается в дубненское сообщество. И это здорово! А мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку малому бизнесу и нашим самозанятым», — сказал Максим Тихомиров.

Уже скоро труды мастеров из Дубны можно будет оценить на другом мероприятии. Они примут участие в празднике «Сабантуй – 2023», который состоится 24 июня.