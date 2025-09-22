В ФСБР прокомментировали ситуацию с борцом Сефершаевым, задержанным в Хорватии

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался в разговоре с «Матч ТВ» о ситуации, в которую попал борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев.

Российский атлет был заявлен на чемпионат мира в весовой категории до 55 кг и прилетел в Загреб. Хорватские власти отозвали его визу, спортсмена задержали и доставили в полицию. Позже ему пришлось возвращаться домой через Сербию.

Мамиашвили поблагодарил российское посольство в Хорватии, оказавшее помощь в возвращении борца домой.

«Надо отдать должное нашему посольству в Хорватии. Дикое зрелище! Ночью, в наручниках, изнеможденный сгонкой веса, в кандалах, за ним консул… Я бы хотел сказать о том, что нет предела реализации изуверских задач по формированию разных мнений», — сказал Мамиашвили.

Ранее на чемпионат мира не допустили двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.