В городской округ Коломна приехали лучшие конькобежцы

Подготовку здесь проводит спринтерская группа Дмитрия Дорофеева. В ее рядах – такие спортсмены, как Павел Кулижников, Сергей Букуев Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Никита Базюк, Тимур Карамов.

«Сейчас у нас подготовительный период. В Коломне второй выход на лед, первый был в Минске в июле. Задачи не меняются, продолжаем тренироваться», - подчеркнул главный тренер сборной команды России по конькобежному спорту, Заслуженный тренер России Дмитрий Дорофеев.

Он объяснил, что в команде происходит обновление, но это нормальная ситуация. Уже состоялся отбор, и для централизованной подготовки выбрали участников по основным критериям. Сейчас идут тренировки для выступления на сезонных стартах. Первые состязания пройдут уже в октябре.

Напомним, именно в городском округе Коломна находится один из самых скоростных в мире катков, который входит в пятерку лидеров. Он находится в конькобежном центре «Коломна». Ледовое покрытие местные специалисты обустраивают по собственным разработкам. Заливку провели на прошлой неделе. Качество льда спортсмены сборной уже проверили совместно с гендиректором центра Сергеем Орловым.

Конькобежный центр в городском округе Коломна может одновременно принять более 6 тыс. зрителей. Тренироваться здесь могут параллельно 740 спортсменов.