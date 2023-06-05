В городском округе Чехов пройдет Фестиваль по футболу
Фото: [Алексей Даничев / РИА Новости]
К национальному празднику День России в городском округе Чехов запланировано немало мероприятий: патриотических, развлекательных и конечно же спортивных.
Настоящим подарком для любителей погонять мяч станет Фестиваль по футболу. Он состоится 10 июня и обещает стать масштабным событием как для игроков, так и для болельщиков. Фест соберет 8 футбольных команд из Чехова, Москвы, Тулы и Калуги. Команды поборются за главный приз — Кубок победителя.
Фестиваль откроет легенда российского футбола Дмитрий Хохлов. Звезда даст автограф- и фотосессию для фанатов и гостей масштабного мероприятия.
Ожидается, что Фестиваль по футболу в городском округе Чехов станет самым заметным событием этого лета. Он пройдет на стадионе «Химик».
Запланирована большая культурная программа — выступления творческих и танцевальных коллективов, аквагрим для детей, интересные мастер-классы и живая музыка.