В городском округе Электрогорск провели праздник «Русской березки»

В старину к православному празднику Троицы существовала традиция: девушки наряжали дерево, украшали цветными ленами, заплетали ее ветви, водили вокруг березы хороводы, пели песни, посвященные этому дереву. Нередко ветками березы и венками из ее листьев украшали вход в избу или иконы в храмах.

Ребятам из Электрогорска во время празднования «Русской березки» в городском парке рассказали об обрядах и приметах, связанных с троицыным днем, поведали о том, как применялись березовые листья, почки, кора и сок в народной медицине.

Дети из центра дистанционного обучения «Истоки» читали стихи о русской природе, о березе, представили танцевальную композицию с платками.