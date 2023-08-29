В городском округе Коломна прошел музыкальный фестиваль

На сцене выступили как самостоятельные артисты, так и кавер-группа MODUS BAND. Они исполняли музыку из собственного репертуара, а также эстрадные хиты.

Начальник управления по культуре и туризму городского округа Коломна Дарья Тельнова напомнила, что участие в фестивале приняли 50 городов.

«Этот проект собрал сотни жителей и гостей нашего города. Они подпевают, танцуют, искренне наслаждаются этим вечером. Спасибо команде Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева, министерству культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк» за такой творческий подарок в последние выходные этого лета», – отметила Дарья Тельнова.

Основная цель программы – дать возможность людям насладиться выступлениями музыкантов вживую. Ведь парки стали отличной площадкой для проведения концертов. Музыкантам такой формат тоже нравится. Исполнители из группы MODUS BAND подчеркивают, что фестиваль стал отличной возможностью заявить о себе, и атмосфера была замечательной – публика замечательно встречала практически каждый номер.

Фестиваль стал частью проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». А уже 2 сентября в городском округе Коломна будет проходить ХI международный яблочно-книжный фестиваль.