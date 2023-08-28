В городском округе Подольск отпраздновали 110-летие со проведения первого футбольного матча

В городском округе Подольск прошло празднования в честь 110-летия со дня проведения первого футбольного матча в муниципалитете. Об этом рассказал глава Подольска Дмитрий Жариков в социальных сетях.

Празднование состоялось на стадионе «Планета». Как отметил Жариков, на мероприятии присутствовали представитель горсовета Алексей Никулин, Почетный гражданин Подольска, председатель фонда «Наследие» и попечительского совета Подольского спортивного клуба «Витязь» Сергей Лалакин, а также другие горожане.

Одним из ключевых событий празднования стало открытие мемориальной доски Владиславу Овчару, который внес огромный вклад в популяризацию спорта в муниципалитете. Именно он основал Подольскую федерацию футбола, которая сейчас насчитывает несколько тысяч спортсменов разного возраста. В праздничный день организация получила благодарственное письмо от Министерства физкультуры и спорта Московской области.

Также в праздничный день, помимо торжественных мероприятий, прошли соревнования между заслуженными футболистами. Глава Подольска пожелал всем профессиональным спортсменам и любителям активного досуга крепости духа и тела, а также побед в состязаниях.