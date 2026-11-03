В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

В Городском округе Пушкинский во вторник, 3 ноября, открыли очередной сезон Единой школьной лиги. Торжественная церемония прошла во Дворце спорта «Пушкино». Масштабный проект появился в 2024 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России», а в прошлом сезоне охватил весь регион.

Почетными гостями церемонии стали глава округа Максим Красноцветов, председатель окружного Совета депутатов Артем Садула, депутат Мособлдумы Инна Орлова, депутат окружного Совета Сергей Батищев, а также победители прошлого сезона лиги. Они обратились к юным спортсменам с напутствиями, пожелали им побед и по традиции нажали символическую кнопку старта.

«Единая школьная лига набирает обороты. С каждым годом растет количество участников: в 2026 году к борьбе присоединились 22 общеобразовательных комплекса. Опыт участия в подобных мероприятиях формирует хороший фундамент для будущих достижений нашего подрастающего поколения», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В ближайшие месяцы ученики 5-11 классов будут защищать честь своих школ на муниципальном этапе. Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе. Последний вид спорта добавили в программу только в 2026 году.

Нововведение сезона — возможность участвовать в турнирах вместе со школьниками их ближайшим родственникам. Заработанные ими баллы прибавятся к общешкольным результатам. Победителей определят как в отдельных видах спорта, так и в общем зачете.

Следующая ступень — региональный этап. Он состоится весной и завершится «Финалом четырех». Пушкинским школьникам администрация округа желает удачи и воли к победе.