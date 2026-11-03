Дорогой крем сам по себе не гарантирует сияющую кожу. Врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Николайзен в беседе со Здоровьем Mail перечислила продукты, которые стоит добавить в рацион ради молодости и красоты.

Сбалансированное питание

По мнению эксперта, в каждом приеме пищи должны присутствовать витамины А, Е, С и группы В, а также микроэлементы вроде цинка и селена — их источником служат овощи и фрукты. Не обойтись без клетчатки из цельнозерновых продуктов. Полезные жиры обеспечат сливочное или топленое масло гхи, сыродавленные масла, авокадо, орехи и семечки. Также важны сложные углеводы и достаточное количество белка — как растительного, так и животного.

Вода

Она поддерживает эластичность кожи и защищает от сухости. Норма — не менее 30 мл на каждый килограмм веса в сутки, считает специалист. В жару стоит добавить 200-500 мл, а при физических нагрузках — еще 500-1000 мл за час тренировки. Достаточное питье помогает и выводить токсины.

Омега-3

Жирные кислоты, по мнению врача, важны для здоровья кожи: они обладают противовоспалительным действием и способны улучшить ее состояние. Ищите их в жирной рыбе — скумбрии, сельди, форели, семге, — а также в печени трески, семенах льна и грецких орехах.

Меньше сахара и обработанных продуктов

И то, и другое запускает в организме воспалительные процессы и портит состояние кожи, считает эксперт . Стоит ограничить сладости, фастфуд и готовые блюда с обилием трансжиров и сахара.

По мнению эксперта, поможет и пищевой дневник: он позволит отслеживать реакцию организма на разные продукты и вовремя выявлять возможные аллергены.

Кожа отражает внутреннее состояние человека, и то, что мы едим, напрямую влияет на ее здоровье и внешний вид.

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