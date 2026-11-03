Омбудсмен Подмосковья посетила Православный центр образования им. преподобного Сергия

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила Православный центр образования имени преподобного Сергия в Сергиевом Посаде. В рамках визита она передала воспитанникам гуманитарную помощь.

В центре проживают и учатся дети из Донецкой Народной Республики. У ребят помимо обучения также есть возможность заниматься творчеством и посещать экскурсии.

«Мы приезжаем сюда не впервые, поддерживаем связь с учреждением и стараемся помогать в решении повседневных вопросов. В этот раз привезли 36 коробок гуманитарной помощи: школьные и канцелярские принадлежности, материалы для творчества, книги, развивающие наборы, обувь и другие необходимые вещи», - рассказала Фаевская.

Вместе с омбудсменом центр посетили представители фитнес-клуба С.С.С.Р. Была достигнута договоренность о сотрудничестве: дети смогут посещать спортивные мероприятия.

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