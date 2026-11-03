В Клину привели в порядок региональные дороги в 18 населенных пунктах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ямочный ремонт провели в окружном центре, в поселке Чайковского, деревнях Мисирево, Соголево, Чернятино, Гологузово, Копылово, Медведково и Покровка, у деревень Кореньки и Тиликтино

Дорожные знаки привели в порядок в Высоковске, в деревнях Пахомово, Третьяково и Игумново, в селе Воздвиженское и у деревни Медведково. Искусственные дорожные неровности отремонтировали в деревнях Напругово и Спас-Коркодино.

Ремонт дорожных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.